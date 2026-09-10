La chapelle du Rosaire : le chef d’oeuvre de Matisse, Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire, Vence

Informations pratiques

La chapelle du Rosaire : le chef d’oeuvre de Matisse Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle du Rosaire, dite chapelle Matisse, inaugurée en 1951, est bien plus qu’un lieu de culte : c’est une création complète où architecture, objets de culte, mobilier, chasubles, lumière et art dialoguent harmonieusement.

Entrée libre

Informations :

+33 (0)4 93 58 06 38

info.vence@nicecotedazurtourisme.com

Chapelle des Dominicaines, dite aussi chapelle du Rosaire 32 Av. de Provence, 06140 Vence, France Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}] Chapelle construite entre 1949 et 1951 (consécration le 25 juin 1951) , conçue et réalisée par le peintre Henri Matisse (1869-1954). Le Révérend Père L. -B. Rayssiguier collabore avec Matisse sur le plan liturgique, tandis qu’Auguste Perret joue un rôle d’architecte-consultant. L’architecte d’exécution est Milon de Peillon. La décoration réalisée par Henri Matisse est son oeuvre ultime et comprend des vitraux (exécutés par Paul Bony) , des panneaux de céramiques (exécutés par Le Bourdillon, céramiste d’Aubagne) et l’ensemble du mobilier liturgique.

La chapelle du Rosaire, dite chapelle Matisse, inaugurée en 1951, est bien plus qu’un lieu de culte : c’est une création complète où architecture, objets de culte, mobilier, chasubles, lumière et art…

© OTM NCA – J. Kelagopian