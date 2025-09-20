La chapelle du Tiers-Ordre, un art néoclassique en cœur de ville Chapelle du Tiers-ordre dominicain Perpignan

Gratuit. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Achevée en 1774, la chapelle du Tiers-ordre, rattachée au couvent des Dominicains, représente l’un des rares témoins d’architecture Louis XVI en Roussillon.

Chapelle du Tiers-ordre dominicain Place de la Révolution française, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie La chapelle du Tiers-Ordre du couvent des Dominicains fut achevée en 1774. C’est l’un des rares exemples d’architecture Louis XVI en Roussillon. On distingue trois niveaux superposés de décor peint : le thème religieux initial du peintre Jacques Gamelin fut remplacé sous le Directoire par une iconographie révolutionnaire de temple décadaire, unique en France, avec la déesse Minerve trônant au centre du chœur. Le décor fut à nouveau modifié sous la monarchie de Juillet par l’Armée, occupante des lieux. Transformé en chapelle de la garnison, l’édifice fut rétrocédé à la commune à la fin du XXe siècle.

© Ville de Perpignan