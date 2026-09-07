La chapelle d’un moine herboriste, Chapelle Saint-Fiacre, Dodenom

Informations pratiques

La chapelle d’un moine herboriste 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Fiacre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La chapelle Saint-Fiacre ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées européennes du patrimoine !

Chapelle Saint-Fiacre Grand Rue, 57330 Dodenom Dodenom 57330 Moselle Grand Est +33 (0)3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://www.facebook.com/TourismeCCCE Cette petite chapelle, à l’architecture sobre et aux dimensions modestes, date de 1752, selon l’inscription du fronton. Ses vitraux, quant à eux, datent de 1936. Elle est consacrée à saint Fiacre, moine herboriste du VIIᵉ siècle et aujourd’hui saint patron des maraîchers et des jardiniers.

La chapelle Saint-Fiacre ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées européennes du patrimoine !

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