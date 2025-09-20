La chapelle d’un moine herboriste Chapelle Saint-Fiacre Dodenom

La chapelle d’un moine herboriste 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Fiacre Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La chapelle Saint-Fiacre ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées européennes du patrimoine !

Chapelle Saint-Fiacre Grand Rue, 57330 Dodenom Dodenom 57330 Moselle Grand Est +33 (0)3 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://www.facebook.com/TourismeCCCE Cette petite chapelle, à l’architecture sobre et aux dimensions modestes, date de 1752, selon l’inscription du fronton. Ses vitraux, quant à eux, datent de 1936. Elle est consacrée à saint Fiacre, moine herboriste du VIIᵉ siècle et aujourd’hui saint patron des maraîchers et des jardiniers.

© CCCE