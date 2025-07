LA CHAPELLE EN BLEUE L’ART CYANOTYPE CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-12

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-12 2025-08-26

Un atelier mêlant histoire du patrimoine et création artistique autour du cyanotype, ancienne technique d'impression bleue.

Après une introduction sur le passé hospitalier et architectural de la chapelle de La Grave, les participants découvrent le cyanotype, un procédé ancien utilisé autrefois par les architectes. À partir de dessins inspirés du monument, chacun réalise une image bleue unique à l'aide de lumière et de produits photosensibles. Le temps de séchage donne lieu à une déambulation commentée dans la chapelle, avant de repartir avec sa création.

English :

A workshop combining heritage history and artistic creation around the cyanotype, an ancient blue printing technique.

German :

Ein Workshop, der die Geschichte des Kulturerbes und die künstlerische Gestaltung rund um die Cyanotypie, eine alte Blaudrucktechnik, miteinander verbindet.

Italiano :

Un laboratorio che unisce storia del patrimonio e creazione artistica intorno alla cianotipia, un'antica tecnica di stampa blu.

Espanol :

Un taller que combina la historia del patrimonio y la creación artística en torno a la cianotipia, una antigua técnica de impresión en azul.

