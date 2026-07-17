La Chapelle en fête ! – 18/7, Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi, Hellemmes

Informations pratiques

La Chapelle en fête ! – 18/7 Samedi 18 juillet, 15h00 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

De 15 h à 19 h

Chapelle d’Elocques

Au programme, une ambiance guinguette et bal musette avec La Java de Pétronille, Ze Legend du Nord et la Compagnie Tire-Laine, ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands :

Atelier cuisine durable

Atelier pain sur planche

Ateliers créatifs

Atelier délocalisé du Biclou

Expositions

Jeux anciens et jeux traditionnels

Atelier déguisements

Atelier maquillage

Stand jardin zéro déchet et compostage

Buvette et petite restauration sur place.

Tout public – Venez faire la fête en famille ou entre amis et profitez de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !

Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et festive !

Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi rue St Eloi Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Samedi 18 juillet, dans le cadre de l’Heure d’été, venez partager un après-midi festif, convivial et intergénérationnel en famille, entre amis ou entre voisins !