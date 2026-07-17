La Chapelle en fête ! – 18/7, Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi, Hellemmes
samedi 18 juillet 2026 · Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi · Hellemmes
Informations pratiques
La Chapelle en fête ! – 18/7 Samedi 18 juillet, 15h00 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
De 15 h à 19 h
Chapelle d’Elocques
Au programme, une ambiance guinguette et bal musette avec La Java de Pétronille, Ze Legend du Nord et la Compagnie Tire-Laine, ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands :
- Atelier cuisine durable
- Atelier pain sur planche
- Ateliers créatifs
- Atelier délocalisé du Biclou
- Expositions
- Jeux anciens et jeux traditionnels
- Atelier déguisements
- Atelier maquillage
- Stand jardin zéro déchet et compostage
- Buvette et petite restauration sur place.
Tout public – Venez faire la fête en famille ou entre amis et profitez de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !
Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et festive !
Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi rue St Eloi Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Samedi 18 juillet, dans le cadre de l’Heure d’été, venez partager un après-midi festif, convivial et intergénérationnel en famille, entre amis ou entre voisins !