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La Chapelle en fête ! – 18/7, Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi, Hellemmes

samedi 18 juillet 2026 · Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi · Hellemmes

La Chapelle en fête ! – 18/7, Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi, Hellemmes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi
Adresse
rue St Eloi Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord

La Chapelle en fête ! – 18/7 Samedi 18 juillet, 15h00 Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

De 15 h à 19 h
Chapelle d’Elocques
Au programme, une ambiance guinguette et bal musette avec La Java de Pétronille, Ze Legend du Nord et la Compagnie Tire-Laine, ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands :

  • Atelier cuisine durable
  • Atelier pain sur planche
  • Ateliers créatifs
  • Atelier délocalisé du Biclou
  • Expositions
  • Jeux anciens et jeux traditionnels
  • Atelier déguisements
  • Atelier maquillage
  • Stand jardin zéro déchet et compostage
  • Buvette et petite restauration sur place.

Tout public – Venez faire la fête en famille ou entre amis et profitez de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !
Nous vous attendons nombreux pour célébrer l’été dans une ambiance chaleureuse et festive !

Chapelles d’Elocques, rue Saint Eloi rue St Eloi Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France
Samedi 18 juillet, dans le cadre de l’Heure d’été, venez partager un après-midi festif, convivial et intergénérationnel en famille, entre amis ou entre voisins !

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