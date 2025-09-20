La Chapelle et ses abords – Domaine de Trévarez Domaine de Trevarez Saint Goazec

Domaine de Trevarez Saint Goazec samedi 20 septembre 2025.

La Chapelle et ses abords – Domaine de Trévarez 20 et 21 septembre Domaine de Trevarez Finistère

Médiation volante – Public : Adulte, Famille. Niveau : Pour tous

/ les 20 et 21 septembre 2025, en continu de 14h à 17h30.

Prix : Gratuit‎

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle Saint-Hubert vous ouvre ses portes le temps du week-end !

À l’intérieur, découvrez ses vitraux et son architecture. Aux alentours, observez les aménagements du domaine datant de différentes époques : manoir, chenils, étang…

Domaine de Trevarez Route de Laz, 29520, Saint-Goazec Saint Goazec 29520 Finistère Bretagne 02 98 26 82 79 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez https://www.facebook.com/cheminsdupatrimoineenfinistere/;https://www.instagram.com/cheminsdupatrimoine/ Construit entre 1893 et 1907, le Domaine de Trévarez est la réalisation du rêve d’un homme. Homme ambitieux, James de Kerjegu choisit des architectes prestigieux, les Destailleur, pour concrétiser l’expression de sa réussite. Homme de son temps, il dote le château des équipements techniques les plus novateurs en cette fin du 19e siècle… Des dispositifs interactifs permettent de saisir la modernité du lieu, mais aussi « la Belle Époque », période de la construction du château, et surtout la personnalité complexe de son commanditaire, James de Kerjégu. Sous son enveloppe architecturale néogothique – style en vogue dans la seconde moitié du 19e – le « château rose » de Trévarez, cache les éléments techniques les plus novateurs de l’époque : structure métallique, électricité, chauffage central par canalisations d’eau chaude, téléphone intérieur, ascenseur, monte-charge…

Reconnu « Patrimoine du 20e siècle » en 2004, le domaine de Trévarez a également été labellisé « Jardin remarquable » en 2006 pour son parc créé en 1900, dans le « style mélangé » alors caractéristique des jardins français. Dans un environnement rural où l’on s’éclaire à la lampe à pétrole et où l’on va chercher l’eau au puits, le château de Trévarez et son parc surgissent ex nihilo en Centre Bretagne tels de parfaits emblèmes du luxe, du confort, du progrès. Gravement endommagé lors de la seconde guerre mondiale, le château ne se visite que partiellement. Les écuries du château accueillent sous une immense verrière diverses expositions dont celles d’artistes en résidence. Accès • À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou Personnes à mobilité réduite • Site partiellement accessible • Prêt de fauteuil roulant sur demande à la billetterie

Journées européennes du patrimoine 2025

