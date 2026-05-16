La chapelle et ses abords, Domaine de Trévarez, Saint-Goazec

Informations pratiques

La chapelle et ses abords 19 et 20 septembre Domaine de Trévarez Finistère

Médiation volante

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La chapelle Saint-Hubert vous ouvre ses portes le temps du week-end !

À l’intérieur, découvrez ses vitraux et son architecture. Aux alentours, observez les aménagements du domaine datant de différentes époques : manoir, chenils, étang…

Domaine de Trévarez Menez Rouz, 29520 Saint-Goazec, France Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33298268279 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-trevarez Situé au-dessus de la vallée de l’Aulne, le Domaine départemental de Trévarez fut construit entre 1893 et 1907 à l’initiative d’un ancien diplomate et président du Conseil général. Conçu par l’architecte parisien Walter-André Destailleurs, le château associe granit de Kersanton et brique dans un style inspiré de la Renaissance et des grandes demeures de la haute bourgeoisie de l’époque, rappelant certains hôtels particuliers new-yorkais des Vanderbilt. Réalisé avec des techniques modernes pour son temps, il disposait notamment d’un ascenseur et d’installations électriques innovantes. Présenté à l’Exposition universelle de Chicago en 1904, il fut partiellement détruit par un bombardement en 1944. Ouvert au public depuis 1971, le domaine comprend aujourd’hui un parc de 75 hectares accueillant floralies et concours hippiques. À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou. Deux grands parkings.

La chapelle Saint-Hubert vous ouvre ses portes le temps du week-end !

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