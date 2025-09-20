La chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont vous ouvre ses portes ! Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont La Bastide-de-Besplas

La chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont vous ouvre ses portes ! 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chef-d’œuvre du patrimoine ariégeois, la chapelle Notre Dame du Pont vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite enrichissante. Plongez dans son histoire fascinante, de ses reconstructions à son somptueux décor. Construite en 1663, elle a malheureusement subi des dégâts lors d’une inondation de l’Arize en 1727, mais fut rapidement restaurée en 1728.

À l’intérieur, vous serez émerveillé par le magnifique retable baroque en bois peint du XVIIe siècle, qui occupe tout le chevet, surmonté d’une imposante statue de Notre-Dame de Pitié. Le plafond à caissons en bois peint du XVIIIe siècle est également un joyau remarquable, classé au titre des Monuments historiques. En 2011, l’intérieur de la chapelle a bénéficié d’une restauration soigneuse.

Les visites gratuites peuvent être guidées par les bénévoles de l’association « Arts et Patrimoine à La Bastide de Besplas », qui seront ravis de vous en dévoiler les secrets.

Chapelle Notre-Dame-du-Bout-du-Pont Place du village, 09350 La Bastide-de-Besplas La Bastide-de-Besplas 09350 Ariège Occitanie 05 61 69 85 80 Cette chapelle fut construite en 1663, en partie dévastée par une inondation de l’Arize en 1727, et restaurée en 1728. Elle conserve un retable du XVIIe siècle et un plafond à caissons en bois peints du XVIIIe siècle classés au titre des Monuments historiques. L’intérieur a été restauré en 2011. D 628 Montesquieu – Volvestre Le Mas d’Azil.

