La Chapelle Saint-Amand, Chapelle Saint-Amand, Sourniac

Informations pratiques

La Chapelle Saint-Amand Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Chapelle Saint-Amand Cantal

Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

La chapelle Saint-Amand, située près du château de Sourniac constitue, en fait, le chœur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les parties 15e et 19e siècles ont été détruites en 1937 au profit de la construction de la nouvelle église, située elle, dans l’actuel bourg de Sourniac. Classée depuis 1983 à l’I.S.M.H elle est considérée comme le plus petit et le plus ancien édifice religieux de la région. Sa construction remonterait au 11e voire 10e siècle.

Chapelle Saint-Amand Chemin du Château 15200 Sourniac Sourniac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}] A proximité du château de Sourniac, la chapelle saint-Amand constitue, en fait, le chœur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les parties 15e et 19e siècles ont été détruites en 1937 au profit de la construction de la nouvelle église située dans l’actuel bourg de Sourniac. Classée depuis 1983 à l’I.S.M.H, elle est considérée comme le plus petit et le plus ancien édifice religieux de la région. Sa construction remonterait au 11e voire 10e siècle. Parking gratuit

La chapelle Saint-Amand, située près du château de Sourniac constitue, en fait, le chœur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les parties 15e et 19e siècles ont été en…

© Patrick Forget