La chapelle saint-Amand de Sourniac Chemin du Château 15200 Sourniac Sourniac

La chapelle saint-Amand de Sourniac Chemin du Château 15200 Sourniac Sourniac samedi 20 septembre 2025.

La chapelle saint-Amand de Sourniac Samedi 20 septembre, 15h00 Chemin du Château 15200 Sourniac Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite commentée de la chapelle saint-Amand

Chemin du Château 15200 Sourniac Chemin du Château 15200 Sourniac Sourniac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdemauriac.fr »}] ©Anthony Affouard

A proximité du château de Sourniac, la chapelle saint-Amand constitue, en fait, le chœur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les parties 15e et 19e siècles ont été détruites en 1937 au profit de la construction de la nouvelle église située dans l’actuel bourg de Sourniac. Classée depuis 1983 à l’I.S.M.H, elle est considérée comme le plus petit et le plus ancien édifice religieux de la région. Sa construction remonterait au 11e voire 10e siècle. Parking gratuit

Visite commentée de la chapelle saint-Amand

©Anthony Affouard