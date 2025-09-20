La Chapelle Saint-David et ses mystères Chapelle Saint-David Quimperlé

La Chapelle Saint-David et ses mystères 20 et 21 septembre Chapelle Saint-David Finistère

Entrée et visite libre – Pour le jeune public, un livret jeu est disponible sur place.

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

L’histoire atypique de cette chapelle, située entre le Pays de Cornouaille et le Pays Vannetais est présentée par les membres du comité de la chapelle. Ce sera l’occasion de découvrir de nombreux détails d’architecture et d’avoir certains éclairages sur le cimetière environnant.

Chapelle Saint-David 1 place du cimetière, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-david-place-du-cimetiere-quimperle/b68235f0-7ae4-4254-8d29-e0c9f049bf85 Bien que profondément remaniée, la chapelle conserve un certain nombre d’éléments remarquables du 16e siècle.

Son emplacement dans l’enceinte du cimetière et les éléments néogothiques ajoutés au 19e siècle lui confèrent un aspect pittoresque.

Située entre le Pays de Cornouaille et le Pays Vannetais, cette chapelle atypique est présentée par les membres du comité de la chapelle. chapelle religieux

