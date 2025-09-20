La chapelle Saint-Léonard Chapelle Saint-Léonard (face au parking de l’usine Seb-Moulinex) Mayenne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

La chapelle Saint-Léonard est ouverte spécialement pour ces Journées du patrimoine. Une belle occasion de visiter librement cet édifice classé monument historique, d’observer les fresques médiévales du 14e siècle qui ornent ses murs.

Chapelle construite à proximité du gué Saint-Léonard. Accès par l’impasse du gué. Stationnement sur le parking de l’entreprise Seb/Moulinex.

Chapelle Saint-Léonard (face au parking de l’usine Seb-Moulinex) 53100 Mayenne Mayenne Mayenne Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée du château de Mayenne