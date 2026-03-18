La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin 4 mains Mathieu Guibert La Chapelle Saint-Martin Nieul

La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin 4 mains Mathieu Guibert

La Chapelle Saint-Martin 33 Route Saint-Martin du Fault Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Mathieu Guibert est un enfant du pays de Retz. Il a grandi à deux pas du restaurant Anne de Bretagne, avant de partir s’enrichir ailleurs aux côtés de Alléno, Le Squer, Putelat. Grâce à Philippe et Michèle Vétélé, qu’il rencontre aux Crayères, il revient sur ses terres d’origine et devient chef-propriétaire du Relais & Châteaux Anne de Bretagne. Doublement étoilé , sa cuisine repose sur une grande connaissance de son terroir et une parfaite maîtrise technique. Il sera le deuxième invité de notre série de 4 mains. .

La Chapelle Saint-Martin 33 Route Saint-Martin du Fault Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

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L’événement La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin 4 mains Mathieu Guibert Nieul a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Monts du Limousin