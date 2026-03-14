La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin Tout Schuss La Chapelle Saint-Martin Nieul

La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin Tout Schuss

La Chapelle Saint-Martin 33 Route Saint-Martin du Fault Nieul Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Tout schuss #2 Nieul se transforme en station de ski version folie douce pour une journée totalement givrée. Dress code tenue de ski fortement recommandée. Au programme raclette 100 % gourmande, bière bien fraîche, vin chaud brûlant, soupe à l’oignon réconfortante. Ambiance musicale survoltée. Le 22 mars, on oublie la météo et on vient faire la fête à la montagne… sans quitter Nieul. .

La Chapelle Saint-Martin 33 Route Saint-Martin du Fault Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

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English : La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin Journée Tout Schuss

L’événement La Chapelle Saint-Martin fête ses 40 ans dans les étoiles Michelin Tout Schuss Nieul a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin