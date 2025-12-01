La chapelle Saint-Maudé fête les 50 ans de sa cloche, Guiscriff

La chapelle Saint-Maudé fête les 50 ans de sa cloche

Chapelle Saint-Maudé Guiscriff Morbihan

Début : 2025-12-28 14:00:00

fin : 2025-12-28 17:00:00

2025-12-28

Porte ouverte pour fêter les 50 ans de la cloche de la chapelle Saint-Maudé. Vous pourrez découvrir l’histoire de la cloche au travers d’une exposition. Un goûter avec vin chaud, boissons chaudes, gâteaux… seront offerts. Les chants bretons de Philippe Le Vouedec vous accompagneront durant votre visite. Vous pourrez également profiter de la traditionnelle crèche réalisée comme chaque année par François et Louis Sylvestre. .

Chapelle Saint-Maudé Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne

