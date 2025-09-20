La Chapelle Saint Thomas des Indiens Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens Saint-Denis

La Chapelle Saint Thomas des Indiens 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite

Projet de Réhabilitation

Animations

Conférences

La Mission de Saint-Thomas des Indiens a été fondée en 1852 par l'oeuvre de la propagation de la Foi, à la demande de Monseigneur Deprez, premier évêque de la Réunion, dans le but d'évangéliser les indiens immigrés. La chapelle, construite en 1862, est caractéristique des architectures modestes du milieu du XIXe siècle, avec l'emploi d'enduits à la chaux de différentes couleurs .

