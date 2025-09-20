La chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon, des histoires chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon La Ferté-Milon

La chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon, des histoires Samedi 20 septembre

Conférence sur l’histoire et les histoires de la chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon. La conférence est présentée comme une enquête sur le lieu. Cette enquête en cours depuis de longues années est nourrie par des indices sur le site, des archives, des trouvailles et une réflexion sur l’organisation spatiale et la symbolique attachée aux modillons et à Waast qui lui a donné son nom.

La chapelle Saint-Waast, édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est un condensé d'histoires depuis l'époque romane. Racine y aurait été baptisé. Elle fut en partie démontée lors de la Révolution française. L'édifice garde des traces de toutes ces époques jusqu'à aujourd'hui. Nous proposons une conférence pour en présenter ses différentes facettes entre histoire, mythes et symboles. conférence ouvert à tous publics le samedi à 18h. Deux expositions sont aussi proposées durant les JEP. Buvette dans la cour !

