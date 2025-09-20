La Chapelle Sainte-Eutrope et l’Hôpital Frémeur Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Cette chapelle du 15e siècle est accolée à un hôpital dont la structure médiévale a été préservée. L’Association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous présente l’histoire des lieux, sa restauration et l’évocation d’une chambre d’hôpital.

Chapelle Saint-Eutrope Rue de l’Hôpital Frémeur, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000020 Chapelle d’un ensemble hospitalier.

L’hôpital Frémeur est le dernier hôpital médiéval de Bretagne. Accueillant peu de valides, sa chapelle est très courte mais très haute pour permettre aux malades d’entendre la messe de leurs lits, à chaque niveau de l’hôpital.

