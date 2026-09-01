La chapelle se dévoile JEMP 2026 chapelle de Rosgrand Rédené
dimanche 20 septembre 2026 · chapelle de Rosgrand · Rédené
Informations pratiques
Rédené
La chapelle se dévoile JEMP 2026
chapelle de Rosgrand Lieu-dit Rosgrand Rédené Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
La Chapelle de Rosgrand, construite en 1766, au sein d’un enclos, renferme un mobilier classé rare datant pour partie du 16e siècle, et restauré récemment. .
chapelle de Rosgrand Lieu-dit Rosgrand Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 70 44
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L’événement La chapelle se dévoile JEMP 2026 Rédené a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS