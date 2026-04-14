La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac

La Charly Gaul Lundi 25 mai, 08h30 Junhac Cantal Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00

Randonnées cyclistes de 40 et 80 km

Randonnée pédestre 10.5 km

Junhac Cantal 15120 Junhac Junhac 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0674829443 »}]

Randonnées cycliste et pédestre

VC Sansac Arpajon