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La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac

La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac

La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac lundi 25 mai 2026.

Lieu : Junhac Cantal

Adresse : 15120 Junhac

Ville : 15120 Junhac

Département : Cantal

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

La Charly Gaul Lundi 25 mai, 08h30 Junhac Cantal Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00

Randonnées cyclistes de 40 et 80 km
Randonnée pédestre 10.5 km

Junhac Cantal 15120 Junhac Junhac 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0674829443 »}]
Randonnées cycliste et pédestre

VC Sansac Arpajon