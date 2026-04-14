La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac
La Charly Gaul, Junhac Cantal, Junhac lundi 25 mai 2026.
La Charly Gaul Lundi 25 mai, 08h30 Junhac Cantal Cantal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00
Fin : 2026-05-25T08:30:00+02:00 – 2026-05-25T09:00:00+02:00
Randonnées cyclistes de 40 et 80 km
Randonnée pédestre 10.5 km
Junhac Cantal 15120 Junhac Junhac 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0674829443 »}]
Randonnées cycliste et pédestre
VC Sansac Arpajon