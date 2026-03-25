LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Une comédie magique, poétique et burlesque.

Au son d’un pipeau, la charmeuse d’oiseaux cueille les plumes comme suspendues à la lune. Celles-ci prennent vie, lui donnant du génie. Alors, d’un battement de paupière, elle fait surgir un oiseau, qui se volatilise en eau…

Su un air d’opéra, une plume surdimensionnée se met à danser, alors qu’un lapin blanc, miraculeusement apparaît…

De 6 mois à 5 ans 30 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

A magical, poetic and burlesque comedy.

L’événement LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE