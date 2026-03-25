LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret vendredi 1 mai 2026.
LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Une comédie magique, poétique et burlesque.
Au son d’un pipeau, la charmeuse d’oiseaux cueille les plumes comme suspendues à la lune. Celles-ci prennent vie, lui donnant du génie. Alors, d’un battement de paupière, elle fait surgir un oiseau, qui se volatilise en eau…
Su un air d’opéra, une plume surdimensionnée se met à danser, alors qu’un lapin blanc, miraculeusement apparaît…
De 6 mois à 5 ans 30 min 8 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com
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English :
A magical, poetic and burlesque comedy.
L’événement LA CHARMEUSE D’OISEAUX– PAR LA CIE ODE FORME Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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