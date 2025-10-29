La Charrette aux Merveilles Mikak, la fille de l’océan Place de la Mairie Plourin-lès-Morlaix

La Charrette aux Merveilles Mikak, la fille de l’océan Place de la Mairie Plourin-lès-Morlaix mercredi 29 octobre 2025.

La Charrette aux Merveilles Mikak, la fille de l’océan

Place de la Mairie Médiathèque François Mitterrand Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Retrouvez Yann Foury, Katell Kloareg et Fred Boudineau qui vous présenteront le spectacle conté Mikak, la fille de l’océan destiné aux enfants de plus de 4 ans.

Synopsis Pour faire revenir la fête dans son village du Grand Nord, Mikak, une jeune fille intrépide se lance dans une aventure fantastique. Elle part retrouver Petite Vague, la mythique baleine blanche, celle qui connaît les histoires et les chansons capables de rassembler les êtres.

Un voyage magique et poétique à travers les océans, rempli de rencontres surprenantes au cours de la nuit la plus longue de l’année. .

Place de la Mairie Médiathèque François Mitterrand Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 72 54 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Charrette aux Merveilles Mikak, la fille de l’océan Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2025-10-01 par OT BAIE DE MORLAIX