La Charrette de Noël Châteauroux

Place de la République Châteauroux Indre
Cette année, retrouvez les lutins de Noël à bord de leur charrette, dans le centre ville !
Au programme déambulation en musique et distribution de chocolats pour petits et grands !
La charrette fera le tour du centre-ville 4 fois. .
Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire
English :
This year, meet the Christmas elves on board their cart in the town center!
