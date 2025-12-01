La Charrette de Noël Châteauroux

La Charrette de Noël

Place de la République Châteauroux Indre

Début : Mardi 2025-12-23

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Cette année, retrouvez les lutins de Noël à bord de leur charrette, dans le centre ville !

Au programme déambulation en musique et distribution de chocolats pour petits et grands !

La charrette fera le tour du centre-ville 4 fois. .

English :

This year, meet the Christmas elves on board their cart in the town center!

