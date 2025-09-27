La charrette fête ses 10 ans Crest

La charrette fête ses 10 ans Crest samedi 27 septembre 2025.

La charrette fête ses 10 ans

Place du champs de mars Crest Drôme

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

On vous attend nombreux place du Champs de Mars à Crest pour un moment festif et convivial

Stand de dégustation, concert, repas paysan

.

Place du champs de mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 68 92 21 lacharrettecrest@gmail.com

English :

We look forward to seeing many of you at the Place du Champs de Mars in Crest for a festive and convivial event

Tasting stand, concert, country meal

German :

Wir erwarten Sie zahlreich auf dem Place du Champs de Mars in Crest für einen festlichen und geselligen Moment

Verkostungsstand, Konzert, Bauernmahlzeit

Italiano :

Vi aspettiamo numerosi in Place du Champs de Mars a Crest per un’occasione di festa e convivialità

Bancarelle di degustazione, concerto, pasto locale

Espanol :

Esperamos ver a muchos de ustedes en la Place du Champs de Mars en Crest para una ocasión festiva y de convivencia

Puestos de degustación, concierto, comida local

