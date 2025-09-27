La charrette fête ses 10 ans Crest
La charrette fête ses 10 ans Crest samedi 27 septembre 2025.
La charrette fête ses 10 ans
Place du champs de mars Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 15:00:00
Date(s) :
2025-09-27
On vous attend nombreux place du Champs de Mars à Crest pour un moment festif et convivial
Stand de dégustation, concert, repas paysan
.
Place du champs de mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 68 92 21 lacharrettecrest@gmail.com
English :
We look forward to seeing many of you at the Place du Champs de Mars in Crest for a festive and convivial event
Tasting stand, concert, country meal
German :
Wir erwarten Sie zahlreich auf dem Place du Champs de Mars in Crest für einen festlichen und geselligen Moment
Verkostungsstand, Konzert, Bauernmahlzeit
Italiano :
Vi aspettiamo numerosi in Place du Champs de Mars a Crest per un’occasione di festa e convivialità
Bancarelle di degustazione, concerto, pasto locale
Espanol :
Esperamos ver a muchos de ustedes en la Place du Champs de Mars en Crest para una ocasión festiva y de convivencia
Puestos de degustación, concierto, comida local
L’événement La charrette fête ses 10 ans Crest a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme