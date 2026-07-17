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AGENDA · Commugny

La Charrue en Fête, Cave de la Charrue, Commugny

samedi 29 août 2026 · Cave de la Charrue · Commugny

La Charrue en Fête, Cave de la Charrue, Commugny

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Cave de la Charrue
Adresse
Route de Genève 2
Ville
1291 Commugny
Département
District de Nyon
Tarif
Entrée gratuite CHF 0

La Charrue en Fête Samedi 29 août, 11h00 Cave de la Charrue District de Nyon

Entrée gratuite CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Cette année, La Charrue en Fête évolue et devient un véritable Festival du vin et des saveurs. À cette occasion, 5 vignerons suisses et 5 artisans du goût se réuniront pour vous faire découvrir leurs univers dans une ambiance conviviale et gourmande.

Au Programme:

  • Dégustation de vins suisses de 11h à 17h
  • Artisans du goût
  • Restauration
  • Concert

Cave de la Charrue Route de Genève 2 Commugny 1291 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CaveDeLaCharrue?mc_cid=0690f21e1b&mc_eid=1e829bf669 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cavedelacharrue.us8.list-manage.com/track/click?u=eb8411c323a551d5037381feb&id=f90f52df08&e=1e829bf669 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cavedelacharrue.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@cavedelacharrue.ch »}]
Après le succès de notre première édition, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour une nouvelle journée de partage au cœur des vignes.

Cave de la Charrue