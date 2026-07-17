La Charrue en Fête, Cave de la Charrue, Commugny

Informations pratiques

La Charrue en Fête Samedi 29 août, 11h00 Cave de la Charrue District de Nyon

Entrée gratuite CHF 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Cette année, La Charrue en Fête évolue et devient un véritable Festival du vin et des saveurs. À cette occasion, 5 vignerons suisses et 5 artisans du goût se réuniront pour vous faire découvrir leurs univers dans une ambiance conviviale et gourmande.

Au Programme:

Dégustation de vins suisses de 11h à 17h

Artisans du goût

Restauration

Concert

Cave de la Charrue Route de Genève 2 Commugny 1291 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CaveDeLaCharrue?mc_cid=0690f21e1b&mc_eid=1e829bf669 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cavedelacharrue.us8.list-manage.com/track/click?u=eb8411c323a551d5037381feb&id=f90f52df08&e=1e829bf669 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cavedelacharrue.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@cavedelacharrue.ch »}]

Après le succès de notre première édition, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous pour une nouvelle journée de partage au cœur des vignes.

Cave de la Charrue