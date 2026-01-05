La chartreuse de Bignac | Brunch Chartreuse de Bignac Saint-Nexans

La chartreuse de Bignac | Brunch

La chartreuse de Bignac vous propose une parenthèse gourmande à savourer le temps d’un dimanche.

Vous retrouverez ci-après les prochaines dates, soit le dimanche 25/01, le 01/02, le 01/03 et le 12/04.

Au menu

– Les plats signatures du Chef

– Un buffet généreux, sucré & salé

– Boissons chaudes & jus

– Œufs préparés à la minute selon vos envies .

Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

