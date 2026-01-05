La chartreuse de Bignac | Brunch Chartreuse de Bignac Saint-Nexans
La chartreuse de Bignac | Brunch Chartreuse de Bignac Saint-Nexans dimanche 25 janvier 2026.
La chartreuse de Bignac | Brunch
Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-25 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-12
La chartreuse de Bignac vous propose une parenthèse gourmande à savourer le temps d’un dimanche.
Vous retrouverez ci-après les prochaines dates, soit le dimanche 25/01, le 01/02, le 01/03 et le 12/04.
Au menu
– Les plats signatures du Chef
– Un buffet généreux, sucré & salé
– Boissons chaudes & jus
– Œufs préparés à la minute selon vos envies .
Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La chartreuse de Bignac | Brunch
L’événement La chartreuse de Bignac | Brunch Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-01-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides