La Chartreuse du Bignac | Diner homard et foie gras Route du Bignac Saint-Nexans

La Chartreuse du Bignac | Diner homard et foie gras
Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Le Chef Jean Twari et son équipe vous invitent à vivre une expérience culinaire où homard et foie gras se révèlent à travers des accords subtils et audacieux.
Ce menu comprend Entrée + Poisson + Viande + Fromage + Dessert
Entrée
Carpaccio de foie gras au naturel, accompagné de champignons marinés et d’une brioche surprise
Poisson
Queue de homard en deux cuissons, déclinaison de carotte , orange confite.
Viande
Volaille délicatement associée à du homard et du foie gras poêlé, déclinaison de salsifis, nappé d’un jus de volaille et d’une bisque de homard
Fromage
Brie tiédis, copeaux de foie gras ,salade de mâche, vinaigrette homard
Dessert
Kaki rôti au beurre de homard , crème glacée au foie gras, gel citron .
Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
