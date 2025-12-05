La Chartreuse du Bignac | Diner homard et foie gras Route du Bignac Saint-Nexans

La Chartreuse du Bignac | Diner homard et foie gras

Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Le Chef Jean Twari et son équipe vous invitent à vivre une expérience culinaire où homard et foie gras se révèlent à travers des accords subtils et audacieux.

Ce menu comprend Entrée + Poisson + Viande + Fromage + Dessert

Entrée

Carpaccio de foie gras au naturel, accompagné de champignons marinés et d’une brioche surprise

Poisson

Queue de homard en deux cuissons, déclinaison de carotte , orange confite.

Viande

Volaille délicatement associée à du homard et du foie gras poêlé, déclinaison de salsifis, nappé d’un jus de volaille et d’une bisque de homard

Fromage

Brie tiédis, copeaux de foie gras ,salade de mâche, vinaigrette homard

Dessert

Kaki rôti au beurre de homard , crème glacée au foie gras, gel citron .

Route du Bignac Chartreuse du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

