La Chaspuzacoise Mairie Chaspuzac
Comité des fêtes de Chaspuzac Chaspuzac Haute-Loire
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le comité des fêtes organise en hommage une randonnée VTT avec plusieurs parcours disponibles et ravitaillement sur le parcours.
Comité des fêtes de Chaspuzac Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 89 62 61
English :
The Comité des Fêtes is organizing a mountain bike ride in tribute, with several routes available and refreshments along the way.
