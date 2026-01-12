La Chaspuzacoise Mairie Chaspuzac

La Chaspuzacoise

Comité des fêtes de Chaspuzac Chaspuzac Haute-Loire

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Le comité des fêtes organise en hommage une randonnée VTT avec plusieurs parcours disponibles et ravitaillement sur le parcours.

Comité des fêtes de Chaspuzac Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 89 62 61

English :

The Comité des Fêtes is organizing a mountain bike ride in tribute, with several routes available and refreshments along the way.

