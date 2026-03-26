La Chassagnette accueille Vin des Potes Arles

La Chassagnette accueille Vin des Potes

Dimanche 12 avril 2026 de 11h à 15h. Mas de La Chassagnette, Route du Sambuc RD36 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 15:00:00

Date(s) :

2026-04-12

La Chassagnette accueille Vin des Potes, le collectif de Basile Passe.

Dix ans déjà que ce sommelier passionné réunit des vignerons d’exception pour créer des cuvées vivantes, sincères, nées du dialogue avec la vigne et le terroir. Pour fêter cela, il invite deux amis vignerons italiens qu’il connaît depuis presque toujours.



Stefano Amerighi, toscan solaire et latin, cultive sa Syrah depuis plus de vingt ans à Poggiobello di Farneta. Biodynamie rigoureuse, gestes précis, sourire aux lèvres. Curieux et engagé, il a également sauvé un petit terroir oublié de Pecorino, dans les Marches — un blanc fragile, lumineux, qui témoigne de son attachement aux cépages rares et à la mémoire des terroirs. Stefano présente ses vins à La Chassagnette depuis longtemps et adore y revenir. Cette année, il célèbre sa 20e cuvée, comme Armand Arnal ses 20 saisons à La Chassagnette.



Calogero Caruana, ancien bras droit de Stefano, travaille en Sicile occidentale, à deux kilomètres de la mer, au-dessus de la réserve naturelle Torre Salsa. Cépages autochtones (‘Nzolia, Catarratto et Nero d’Avola), issus de sols limono-sableux sur roche calcaire, baignés de soleil et caressés par la brise marine.



AU PROGRAMME



• 11h30 (présence souhaitée à 11h15) Masterclass avec Stefano, Calogero et Basile découvertes au fil des dégustations.

• 13h30 Déjeuner en quatre temps, accords mets & vins imaginés avec Basile et nos sommeliers quatre dialogues entre le verre et l’assiette.

Une journée pour comprendre le vin vivant, goûter l’Italie secrète des cépages confidentiels et lever son verre à l’amitié et aux passions partagées.



Bellissima, davvero. .

Mas de La Chassagnette, Route du Sambuc RD36 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 26 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Chassagnette welcomes Vin des Potes, Basile Passe’s collective.

L’événement La Chassagnette accueille Vin des Potes Arles a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Arles