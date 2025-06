La chasse à la Berrelue Berre-l’Étang 29 juin 2025 07:00

La chasse à la Berrelue Du 29/06 au 31/08/2025, tous les jours.

Début : 2025-06-29

fin : 2025-08-31

2025-06-29

Tout le monde en parle mais personne ne l’a vue… Qui ça? La Berrelue !

Tout le monde en parle mais personne ne l’a vue… Qui ça? La Berrelue !



Espiègle et mystérieuse créature des berges de l’étang de Berre, elle aurait autrefois amusé les promeneurs avant de disparaître.

Maintenant que l’étang retrouve sa biodiversité d’antan, la Berrelue serait de retour et aurait décidé de réintégrer son habitat naturel ! Mais son apparence divise est-elle poilue ? Cornue ? Difforme ? L’inspecteur Norberre enquête sur ce drôle de mystère…



Tout au long de l’été, une grande chasse au trésor qui relie les villes de l’étang de Berre et vous permettra de partir à la découverte des richesses de sa biodiversité en suivant les traces d’une mystérieuse créature légendaire la Berrelue.



Les 5 parcours qui sillonnent le territoire sont ouverts à tous, petits et grands passionnés de l’étang, visiteurs d’un jour ou habitants des environs, vous êtes conviés à participer à ce grand rendez-vous ludique et gratuit. Tentez de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu lors du tirage au sort organisé le 29 août à Berre l’Étang !



Un évènement soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de Capital Bleu.



Étang de Berre

Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Everybody’s talking about it, but nobody’s seen it… Who hasn’t? La Berrelue!

German :

Alle reden von ihr, aber niemand hat sie gesehen… Wer ist das? Die Berrelue!

Italiano :

Tutti ne parlano, ma nessuno l’ha visto… Chi non l’ha visto? La Berrelue!

Espanol :

Todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto… ¿Quién no la ha visto? ¡La Berrelue!

