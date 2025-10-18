La chasse à la citrouille au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin
5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
2025-10-18
Le Village des métiers d’antan et musée Motobécane à Saint-Quentin propose à vos loulous, une chasse à la citrouille pendant les vacances scolaires de la Toussaint du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre 2025 inclus.
De quoi les occuper, car ces coquines se sont cachées un peu partout !
Le site est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Ouvert le 1er novembre de 14h à 18h.
Fermé le lundi. .
5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr
English :
The Village des métiers d?antan and Motobécane museum in Saint-Quentin is offering your little ones a pumpkin hunt during the school vacations.
German :
Das Dorf der alten Berufe und das Motobécane-Museum in Saint-Quentin bietet Ihren Kindern während der Schulferien eine Kürbisjagd an.
Italiano :
Il Village des métiers d’antan e il Museo della Motobécane di Saint-Quentin propongono ai vostri piccoli una caccia alla zucca durante le vacanze scolastiche.
Espanol :
El museo Village des métiers d’antan y Motobécane de Saint-Quentin propone a los más pequeños una caza de calabazas durante las vacaciones escolares.
