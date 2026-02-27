La chasse au lapin à JCS Karting Les Grandes Landes Lubersac

La chasse au lapin à JCS Karting

Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac Corrèze

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

JCS karting organise une chasse au lapin uniquement pour les enfants de 7 à 12 ans.

La course au lapin activité karting de 10h à 11h

Le lapin effectue un chrono qui devra être battu par les enfants.

La chasse au lapin activité paintball de 11h à 12h

Les enfants sont confrontés au lapin dans l’arène la chasse est ouverte. Une récompense à la clé pour tous les participants.

2 formules

– Formule lapin malin 25 € (1 session de kart 10 min + 1 paintball 100 billes)

– Formule cocotte furieuse 35 € (2 sessions de kart 10 min + 1 paintball 100 billes)

Réservation obligatoire par téléphone au 05 55 73 96 22 .

Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 96 22

