La chasse au lapin à JCS Karting Les Grandes Landes Lubersac
La chasse au lapin à JCS Karting Les Grandes Landes Lubersac lundi 6 avril 2026.
La chasse au lapin à JCS Karting
Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
JCS karting organise une chasse au lapin uniquement pour les enfants de 7 à 12 ans.
La course au lapin activité karting de 10h à 11h
Le lapin effectue un chrono qui devra être battu par les enfants.
La chasse au lapin activité paintball de 11h à 12h
Les enfants sont confrontés au lapin dans l’arène la chasse est ouverte. Une récompense à la clé pour tous les participants.
2 formules
– Formule lapin malin 25 € (1 session de kart 10 min + 1 paintball 100 billes)
– Formule cocotte furieuse 35 € (2 sessions de kart 10 min + 1 paintball 100 billes)
Réservation obligatoire par téléphone au 05 55 73 96 22 .
Les Grandes Landes JCS Karting Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 96 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La chasse au lapin à JCS Karting
L’événement La chasse au lapin à JCS Karting Lubersac a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze