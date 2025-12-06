La chasse au trésor de Noël Allauch

La chasse au trésor de Noël

Samedi 6 décembre 2025 de 9h30 à 13h. Rues du Logis-Neuf Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Participez à la chasse au trésor de Noël organisée par la Ville d’Allauch, en partenariat avec les commerçants du Logis-Neuf.

Les participants déambuleront dans les différents commerces du Logis-Neuf pour découvrir Allauch et son histoire, tout en s’amusant.



Venez retirer votre livret de jeu sur le stand tenu par la mairie. De nombreux lots sont à gagner !



Informations pratiques



Food trucks

Présence du Père Noël en calèche. .

Rues du Logis-Neuf Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Take part in the Christmas treasure hunt organized by the town of Allauch, in partnership with Logis-Neuf shopkeepers.

German :

Nehmen Sie an der weihnachtlichen Schatzsuche teil, die von der Stadt Allauch in Partnerschaft mit den Geschäftsleuten des Logis-Neuf organisiert wird.

Italiano :

Partecipate alla caccia al tesoro natalizia organizzata dalla città di Allauch, in collaborazione con i negozianti del Logis-Neuf.

Espanol :

Participe en la búsqueda del tesoro de Navidad organizada por la ciudad de Allauch, en colaboración con los comerciantes de Logis-Neuf.

