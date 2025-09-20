LA CHASSE AU TRÉSOR Théâtre de l’ Esplanade Draguignan
Dès 7 ans, présence d’un adulte obligatoire pour accompagner
les enfants et participer aux activités
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Plongez dans l’univers poétique du Roi et l’Oiseau et partez à la recherche de l’oiseau espiègle et fantasque qui manque à l’appel…
Théâtre de l' Esplanade Boulevard Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
© Lucia Calfapietra