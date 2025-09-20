LA CHASSE AU TRÉSOR Théâtre de l’ Esplanade Draguignan

LA CHASSE AU TRÉSOR Samedi 20 septembre, 10h00 Théâtre de l’ Esplanade Var

Dès 7 ans, présence d’un adulte obligatoire pour accompagner

les enfants et participer aux activités

2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Plongez dans l’univers poétique du Roi et l’Oiseau et partez à la recherche de l’oiseau espiègle et fantasque qui manque à l’appel…

Théâtre de l’ Esplanade Boulevard Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 50 59 59 http://www.theatresendracenie.com L’association Théâtres en Dracénie a été créée en 1996. Sa mission : proposer sur le territoire varois des œuvres de spectacle vivant, dans une pluridisciplinarité associant théâtre, danse, musique, arts du cirque, arts numériques… PARKINGS À PROXIMITÉ

P1 Boulevard Clemenceau

Emplacement réservé aux

personnes détenteurs de la CMI

P2 Parking des Musées*

220 m du théâtre – 1ère H gratuite

P3 Parking des Allées d’Azémar

220 m du théâtre Gratuit dès 19h

P4 Parking de la Victoire*

250 m du théâtre – 1ère H gratuite

P5 Parking Louis Go

200 m du théâtre – 1ère H gratuite

P6 Parking de la Jarre

(gratuit et extérieur)

© Lucia Calfapietra