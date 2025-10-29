La chasse aux bonbons de la sorcière Cornebidouille Kutzenhausen

La chasse aux bonbons de la sorcière Cornebidouille Kutzenhausen mercredi 29 octobre 2025.

La chasse aux bonbons de la sorcière Cornebidouille

8 rue de Feldbach Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

La sorcière Cornebidouille a un sérieux problème elle a perdu la mémoire ! Impossible pour elle de se souvenir où elle a caché ses précieuses réserves de bonbons dans le jardin. Mais avec un peu d’aide, elle pourra reconstituer sa recette magique, retrouver ses souvenirs…

La sorcière Cornebidouille a un sérieux problème elle a perdu la mémoire ! Impossible pour elle de se souvenir où elle a caché ses précieuses réserves de bonbons dans le jardin. Mais tout n’est pas perdu avec un peu d’aide, elle pourra reconstituer sa recette magique, retrouver ses souvenirs… et révéler aux enfants l’emplacement secret de ses cachettes gourmandes.

Chaque étape leur permettra d’aider Cornebidouille à retrouver un ingrédient magique pour qu’elle puisse préparer sa potion spéciale pour retrouver la mémoire. Les jeunes participants partiront à l’aventure pour chercher les ingrédients magiques éparpillés dans le jardin, jusqu’au moment tant attendu où elle pourra enfin leur indiquer le chemin vers les trésors de friandises ! .

8 rue de Feldbach Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 32 80 96 hirlemannhelene@gmail.com

English :

The witch Cornebidouille has a serious problem: she’s lost her memory! It’s impossible for her to remember where she hid her precious supply of sweets in the garden. But with a little help, she’ll be able to piece together her magic recipe and recover her memories?

German :

Die Hexe Cornebidouille hat ein ernstes Problem: Sie hat ihr Gedächtnis verloren! Sie kann sich nicht daran erinnern, wo sie ihre wertvollen Süßigkeitenvorräte im Garten versteckt hat. Aber mit ein wenig Hilfe kann sie ihr magisches Rezept rekonstruieren und ihre Erinnerungen zurückgewinnen

Italiano :

La strega Cornebidouille ha un problema serio: ha perso la memoria! Le è impossibile ricordare dove ha nascosto la sua preziosa scorta di dolci in giardino. Ma con un piccolo aiuto, riuscirà a mettere insieme la sua ricetta magica e a recuperare i suoi ricordi?

Espanol :

La bruja Cornebidouille tiene un grave problema: ¡ha perdido la memoria! Le resulta imposible recordar dónde escondió su preciada provisión de caramelos en el jardín. Pero, con un poco de ayuda, podrá recomponer su receta mágica y recuperar sus recuerdos..

L’événement La chasse aux bonbons de la sorcière Cornebidouille Kutzenhausen a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte