La chasse aux bonbons pour Halloween Maison de la Nature Maison de la Nature Limoges

Maison de la Nature 10 allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-30

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Partez à l'aventure pour la chasse aux bonbons d'Halloween ! Guidés par le malicieux lutin de la forêt, les enfants suivront un parcours mystérieux à la découverte de trésors sucrés. Activité organisée avec la Maison de la Nature. Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées !

Informations complémentaires et réservation auprès des organisateurs.

Maison de la Nature 10 allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36

