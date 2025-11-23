La chasse aux bonnes résolutions Musée Quai Zola Rennes Samedi 3 janvier 2026, 11h00 Ille-et-Vilaine

Bien dormir, toujours sourire à ses frères et sœurs, offrir des fleurs à ceux qu’on aime… Les artistes du musée te donnent des idées de bonnes résolutions pour 2026 !

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver,** cliquez sur le bouton** « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-03T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-03T12:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-jeune-public/la-chasse-aux-bonnes-resolutions

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine