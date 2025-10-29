La Chasse aux Booh Une chasse aux trésors en Brocéliande ! Paimpont

11 Rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine

Partez à l’aventure dans la mystérieuse forêt de Brocéliande à la recherche de trésors cachés lors de La Chasse aux Booh ! Une quête pleine de surprises et de frissons, idéale pour les petits et grands explorateurs.

Inscriptions et conditions de participation (10€/équipe) directement à l’Antre des Créatures à Paimpont (06 13 85 31 64).

Une activité familiale à ne pas manquer pendant les vacances de la Toussaint !

Inscriptions du 22 octobre au 2 novembre

Début de la chasse 29 octobre (jusqu’au 2 novembre)

Territoire Forêt de Brocéliande (prévoir un véhicule)

Lots à récupérer à l’Antre des Créatures Paimpont .

11 Rue du Général de Gaulle Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 85 31 64

