La chasse aux couleurs – COMPLET Musée Quai Zola Rennes Samedi 28 février, 11h00 Ille-et-Vilaine

Malheur ! Les couleurs de la palette du peintre ont disparu… Des indices dispersés dans les œuvres du musée vous permettront de reconstituer la palette et de produire votre propre œuvre.

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton « réserver ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T12:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier-jeune-public/la-chasse-aux-couleurs-complet

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



