La chasse aux créatures fantastiques Chef-Boutonne
La chasse aux créatures fantastiques Chef-Boutonne samedi 4 avril 2026.
La chasse aux créatures fantastiques
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-04
Pâques au château de Javarzay 2026 découvre les créatures de l’ancienne forêt de Javarzay et aide-les à retourner chez elles. .
9 Avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : La chasse aux créatures fantastiques
L’événement La chasse aux créatures fantastiques Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois
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