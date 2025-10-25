La chasse aux fantomes au Cloître des Cordeliers Le Cloître des Cordeliers Saint-Émilion

Le Cloître des Cordeliers 2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Du 20 au 31 octobre 2025, le Cloître des Cordeliers à Saint-Émilion ouvre ses portes à une aventure inédite et frissonnante la Chasse aux Monstres des Cordeliers.

Cette année, le cloître n’est plus seulement le témoin de siècles d’histoire… il est devenu le repaire de créatures

farceuses et de fantômes insaisissables !

Guidés par un animateur, les jeunes participants (6–11 ans) vivront 1h d’activités inédites, dans les caves souterraines, transformées pour l’occasion en forêt mystérieuse et peuplée de créatures.

– viser juste pour débusquer les monstres

– dessiner les créatures farceuses

– traverser la forêt des monstres dans les caves à l’aveugle

– fabriquer leur propre créature pour vaincre les méchants

– retrouver les clés perdues des souterrains .

Le Cloître des Cordeliers 2 Rue de la Porte Brunet Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 42 13

