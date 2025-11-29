La Chasse aux gnomes à Saint-Fraimbault

Bourg Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2026-01-03 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans le cadre des villes et villages illuminés du bocage ornais, une chasse aux gnomes est organisée dans le bourg de Saint-Fraimbault

Il était une fois une famille de gnomes, ces créatures espiègles et barbues, qui vivait dans la forêt des Chauvières.

Mais, un jour, un méchant personnage les fit fuir de leur forêt magique. Tous les gnomes se cachèrent alors dans les buissons et les jardins d’un joli petit village… Saint Fraimbault.

Depuis, ils apportent joie et fantaisie dans la vie des habitants. Ils sont malicieux une porte ouverte, hop, vous apercevez un gnome se faufiler ! Sachez que, si un jour vous voyez entrer un gnome dans votre maison, donnez-lui un bol de céréales et il deviendra votre ami. Il sera symbole de protection et de bonheur.

Sinon gare, il commencera à vous faire des farces ! Quelques semaines avant Noël, le gnome surveille le comportement des enfants.

Ainsi, il voit les bons et les mauvais coups et, durant la nuit de Noël… il rapporte tout au Père Noël ! Alors, les enfants, soyez sages….

Et cherchez les gnomes cachés dans le bourg.

Voyons si vous arriverez à tous les trouver, il y en a… 21 ! .

Bourg Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66 animationsframbaldeennes@gmail.com

English : La Chasse aux gnomes à Saint-Fraimbault

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Chasse aux gnomes à Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2025-11-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne