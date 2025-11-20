La chasse aux livres Librairie Comment Dire Rennes

Dans le cadre de ses 10 ans, l’Imprimerie Nocturne s’invite à la librairie Comment dire pour une drôle de chasse parmi les rayonnages !

Quels sont les livres qui nous résistent ? Et les lieux où ils résistent ? En compagnie d’Églantine et d’une entomologiste en quête de ces spécimens rares, débusquez des ouvrages au cœur des rayonnages de la librairie Comment dire. L’occasion d’échanger sur nos pratique de lectures dans un moment convivial invitant à la découverte.

http://www.facebook.com/events/1510719643156007/ http://www.imprimerienocturne.com

Librairie Comment Dire 5 rue Jules Simon, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine