La chasse aux loups Montargis

La chasse aux loups Montargis samedi 1 novembre 2025.

La chasse aux loups

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

Date(s) :

2025-11-01

La chasse aux loups

Cette année, la fête d’Halloween est de retour pour une nouvelle édition à la salle des fêtes de Montargis ! Venez défier les loups-garous et aider Baba Yaga, notre sorcière bien-aimée, en résolvant plusieurs énigmes, à les renvoyer dans leurs tanières.

Cet événement est accessible à partir de 4 ans.

Attention, certaines scènes peuvent effrayer les tout-petits. Événement réservé aux Montargois. Service vie dans la ville. Places limitées. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 45

English :

Wolf hunting

German :

Die Jagd auf Wölfe

Italiano :

Caccia al lupo

Espanol :

La caza del lobo

L’événement La chasse aux loups Montargis a été mis à jour le 2025-10-22 par OT MONTARGIS