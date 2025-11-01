La chasse aux loups Montargis
La chasse aux loups Montargis samedi 1 novembre 2025.
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 19:00:00
2025-11-01
Cette année, la fête d’Halloween est de retour pour une nouvelle édition à la salle des fêtes de Montargis ! Venez défier les loups-garous et aider Baba Yaga, notre sorcière bien-aimée, en résolvant plusieurs énigmes, à les renvoyer dans leurs tanières.
Cet événement est accessible à partir de 4 ans.
Attention, certaines scènes peuvent effrayer les tout-petits. Événement réservé aux Montargois. Service vie dans la ville. Places limitées. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 45
English :
Wolf hunting
German :
Die Jagd auf Wölfe
Italiano :
Caccia al lupo
Espanol :
La caza del lobo
