La chasse aux lutins Amboise

Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00

Venez chasser des lutins à Amboise le samedi 13 décembre 2025.

Des lutins farceurs ont fait leur apparition en ville. Lors d’un après-midi, il faudra les retrouver. Du chocolat chaud sera offert !

RDV square des AFN. .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English : The hunt for goblins

Come hunt goblins in Amboise on Saturday, 13th December 2025.

German :

Gehen Sie am Samstag, den 13. Dezember 2025, in Amboise auf Koboldjagd.

Italiano :

Venite a caccia di elfi ad Amboise sabato 13 dicembre 2025.

Espanol : La caza de los duendes

Ven a cazar duendes a Amboise el sábado 13 de diciembre de 2025.

