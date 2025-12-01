La chasse aux lutins Amboise
La chasse aux lutins Amboise samedi 13 décembre 2025.
La chasse aux lutins
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez chasser des lutins à Amboise le samedi 13 décembre 2025.
Des lutins farceurs ont fait leur apparition en ville. Lors d’un après-midi, il faudra les retrouver. Du chocolat chaud sera offert !
RDV square des AFN. .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34
English : The hunt for goblins
Come hunt goblins in Amboise on Saturday, 13th December 2025.
German :
Gehen Sie am Samstag, den 13. Dezember 2025, in Amboise auf Koboldjagd.
Italiano :
Venite a caccia di elfi ad Amboise sabato 13 dicembre 2025.
Espanol : La caza de los duendes
Ven a cazar duendes a Amboise el sábado 13 de diciembre de 2025.
