La chasse aux Œufs 2026 Rue du Clos de la Source Sainte-Sigolène

La chasse aux Œufs 2026

Rue du Clos de la Source Maison de Retraite de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

L’association des commerçants et artisans organise sa traditionnelle chasse aux œufs qui se déroulera dans le parc de la maison de retraite. Vous trouverez sur place une buvette, un stand maquillage et une tombola.

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Rue du Clos de la Source Maison de Retraite de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 30 39 13

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English :

The association des commerçants et artisans is organizing its traditional egg hunt in the grounds of the retirement home. There will be a refreshment stand, face painting and a tombola.

L’événement La chasse aux Œufs 2026 Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron