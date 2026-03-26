La chasse aux oeufs à Bourg

Château Gros Moulin Bourg Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La chasse aux œufs la plus fun est de retour à Bourg !

Rendez-vous le samedi 4 avril au chateau gros Moulin de 15h à 18h

Parcours dans les vignes, animations hip hop avec Foksabouge et créatives, buvette et restauration, maquillage et tatouage,…

Sur réservation, ramène tes bottes et ton panier. .

Château Gros Moulin Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.ecoles.bourg@gmail.com

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English : La chasse aux oeufs à Bourg

L’événement La chasse aux oeufs à Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-03-24 par Bourg Cubzaguais Tourisme