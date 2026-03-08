La Chasse aux Oeufs au jardin d’été Jardin d’été Arles

La Chasse aux Oeufs au jardin d’été

Lundi 6 avril 2026 de 14h à 15h. Jardin d’été 14 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Rendez-vous dans le jardin d’été pour la chasse aux œufs, un rendez-vous familial et festif organisé par la Ville, pour les jeunes Arlésiens de moins de 12 ans accompagnés d’un parent.

Trouvez les œufs cachés aux quatre coins du jardin puis échangez-les contre de délicieux chocolats !



Règle du jeu



– Les tout-petits jusqu’à 5 ans ont à trouver 3 oeufs de couleurs différentes

– Les 6-12 ans ont à trouver 5 oeufs de couleurs différentes

– Quand les oeufs sont trouvés, les enfants peuvent aller chercher leur sachet de chocolats au stand organisateur .

Jardin d’été 14 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in the summer garden for the egg hunt, a festive family event organized by the town for young Arlesians under 12 accompanied by a parent.

L’événement La Chasse aux Oeufs au jardin d’été Arles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme d’Arles