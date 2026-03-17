La Chasse aux Oeufs Bosc-Mesnil
La Chasse aux Oeufs Bosc-Mesnil samedi 4 avril 2026.
La Chasse aux Oeufs
276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Nous sommes ravis de vous accueillir à la ferme pour une grande chasse aux oeufs.
Sur réservation. .
276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Chasse aux Oeufs
L’événement La Chasse aux Oeufs Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Bray Eawy