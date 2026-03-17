La Chasse aux Oeufs

276 Route du Centre Bosc-Mesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Nous sommes ravis de vous accueillir à la ferme pour une grande chasse aux oeufs.

Sur réservation. .

276 Route du Centre Bosc-Mesnil 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 66 84 13

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English : La Chasse aux Oeufs

L’événement La Chasse aux Oeufs Bosc-Mesnil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Bray Eawy